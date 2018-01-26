В Киеве полицейскому объявили подозрение за незаконный обыск квартиры

КИЕВ. 26 января. УНН. Прокуратура Киева объявила подозрение начальнику сектора криминальной полиции Голосеевского управления полиции за незаконный обыск частного дома. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, передает УНН.

“В пятницу, 26 января 2018 года, прокурором прокуратуры города Киева в рамках уголовного производства, начатого по факту проведения незаконного обыска жилья уроженца Республики Беларусь Тимофея Кохновича объявлено подозрение начальнику сектора криминальной полиции Голосеевского управления полиции ГУ НП в Киеве”, — говорится в сообщении.

Как установлено следствием, чиновник для незаконного проведения обыска в доме Т.Кохновича, который расположен в с.Иванковичи Киевской области, изложил в протоколах допроса свидетелей заведомо ложные показания о причастности последнего до совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК Украины, а именно — до незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Эти протоколы, а также инициативный рапорт правоохранителя стали основанием для обращения в суд с ходатайством о проведении обыска жилья Т.Кохновича, которое суд удовлетворил.

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В дальнейшем, зная, что разрешение на обыск предоставлено на основании искусственно созданных доказательств 29 декабря 2017 года, начальник сектора криминальной полиции незаконно провел следственные действия.

По результатам досудебного следствия чиновнику объявлено о подозрении по ч.2 ст.384 УК Украины (составление заведомо ложного показания свидетеля для дачи органа, осуществляющего досудебное расследование, совмещенном с искусственным созданием доказательств обвинения), ч.1 ст.366 УК Украины (внесение в официальные документы заведомо ложных сведений) и ч.2 ст.162 УК Украины (незаконное проведения должностным лицом обыска жилья).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также сообщаем, что по выводам служебного расследования, проведенного Департаментом внутренней безопасности Нацполиции Украины, правоохранитедя уволили с должности. Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.