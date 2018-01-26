КИЕВ. 26 января. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о возобновлении акций протеста для объявления импичмента Президенту Украины Петру Порошенко. Об этом он сказал после оглашения решения Апелляционного суда, который избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00, передает корреспондент УНН.

"В ближайшие дни мы объявим об этапах нашей борьбы! Мы будем объявлять об акциях протеста для импичмента Порошенко мирным путем! Что бы они ни делали, им придется передать власть народу Украины, демократическим чистым политикам", - заявил М.Саакашвили.

Стоит отметить, что услышав решение суда, присутствующие в зале судебных заседаний сторонники Саакашвили совершили шум, произнося "Позор!" и оскорбительные слова в адрес судей.

Напомним, 26 января Апелляционный суд Киева взял под частичный домашний арест М.Саакашвили.

Отметим, Генеральная прокуратура Украины просила суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.