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Горящее здание в Кировоградской области обвалилось на спасателей, двух госпитализировали

Горящее здание в Кировоградской области обвалилось на спасателей, двух госпитализировали

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня во время пожара частной двухэтажной хозяйственной постройки в Светловодске, которая незаконно использовалась владельцем под цех по переработке древесины, произошло обрушение части несущей стены и перекрытия здания, в результате чего двух спасателей госпитализировали с многочисленными переломами. Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник У ГСЧС в Кировоградской области Виталий Миронюк, передает УНН.

"Конечно, этого можно было бы избежать, если бы владелец в установленном законодательством порядке зарегистрировал свое производство, выполнил все противопожарные мероприятия и поставил его на учет как производство. Тогда наши ребята непременно планово отработали карточки пожаротушения и, выезжая на этот пожар знали, что по этому адресу находится не просто хозяйственная постройка, а пожароопасный объект. И как результат - спасатели находятся в больнице с многочисленными переломами", - говорится в сообщении.

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Согласно информации Миронюка, пострадали 22-летний начальник караула семнадцатого государственной пожарно-спасательной части лейтенант службы гражданской защиты Игорь Санжаров и его коллега - 28-летний командир отделения - водитель прапорщик службы гражданской защиты Александр Вершигора.

Источник: УНН
Теги: пожар, спасатели, Кировоградская область
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