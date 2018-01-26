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Facebook: во время президентской кампании в США агенты РФ создали 129 мероприятий

Facebook: во время президентской кампании в США агенты РФ создали 129 мероприятий

КИЕВ. 26 января. УНН. Компания Facebook сообщила, что за время предвыборной кампании 2016 года в США российские агенты создали в соцсети 129 мероприятий. Об этом говорится в переданных конгрессу показаниях, которые раскрыли новые подробности о дезинформационной кампании, которую Россия предположительно вела с целью повлиять на американских избирателей, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Как сообщается в тексте заявления Facebook, которое датировано 8 января, а было обнародовано 26 января, на страницы мероприятий заходили с 338,3 тысячи разных аккаунтов, а 62,5 тысячи пользователей отметили, что собираются их посетить.

При этом у компании нет данных о том, какие из мероприятий в действительности состоялись.

В сентябре Facebook, крупнейшая социальная сеть в мире, сообщила лишь, что российские агенты создавали и продвигали "несколько мероприятий".

Обнаруженные впоследствии копии страниц мероприятий свидетельствуют, что по крайней мере часть из них представляли собой политические митинги, посвященные таким острым темам, как иммиграция.

Россия отвергает выводы американского разведсообщества о том, что она пыталась вмешиваться в выборы.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook создаст сайт для отслеживания российской пропаганды.

Источник: УНН
Теги: выборы, США, Россия, Facebook
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