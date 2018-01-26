Стрельба, баррикады и штурм: полицейские провели масштабные учения в Житомирской области

ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 января. УНН. Масштабные учения по совершенствованию алгоритма действий и порядка взаимодействия после введения учебного сигнала "Тревога" провели полицейские Житомирской области, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.

По легенде, в полицию поступило сообщение из коммерческого заведения о нападении неизвестных вооруженных лиц, которые завладели крупной суммой денег и другими ценностями. С места происшествия нападавшие пытались скрыться на автомобиле.

В результате преследования нападавшие были вытеснены за пределы города, где они забаррикадировались в промышленном здании.

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Переговоры с условными преступниками результата не дали, поэтому по легенде, по стражам порядка открыли огонь. Полицейские начали штурм здания, который прошел успешно.

"Такие учения дают нам возможность тщательно проанализировать действия каждого подразделения, увидеть проблемные вопросы и найти возможность вовремя их устранить, чтобы в реальных опасных ситуациях обеспечить максимум профессионализма полицейских и уберечь их жизни и граждан. Все поставленные задачи были выполнены успешно и на должном уровне", - сообщил начальник ГУ НП в Житомирской области Вячеслав Печененко.