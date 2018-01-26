Федерер в 30-й раз вышел в финал Australian Open

КИЕВ. 26 января. УНН. Вторая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер одержал победу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису над представителем Южной Кореи Чон Хён, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

При счете 6:1, 5:2 в пользу швейцарской звезды мирового тенниса кореец решил сняться с соревнований.

За один час и 2 минуты игрового времени 36-летний спортсмен сделал 4 брейка и подал 10 эйсов при 1 двойной ошибке.

Таким образом, 5-кратный чемпион AUS Open проведет свой 30 финал в рамках турниров категории Большого шлема.

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Отметим, что в матче за трофей швейцарец поборется с 6-м сеяным хорватом Марином Чиличем.

Заметим, что на пути к финалу Федерер также побеждал Бедене, немца Штруффа, француза Гаске, венгра Фучовича и чеха Бердыха.