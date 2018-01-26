Украинка Варвинец стала чемпионкой Европы по биатлону

КИЕВ. 26 января. УНН. На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Риднау (Италия), Украина получила первую награду, завоевав медаль золотого достоинства, передает корреспондент.

В женском спринте равных не оказалось украинцы Ирине Варвинец, которая с нулем в графе промахи завершила гонку со временем 20: 54,1 мин, обогнав на 12,5 секунды француженку Хлое Шевалье, в которой один штрафной круг. Тройку призеров замкнула японка Тачизаки (0) +15,5 с.

Что касается других представительниц Украины, то Надежда Белкина финишировала 16-й (1) +53,1 сек, Бондарь стала двадцать третьим (3) +59,9 сек, Ольга Абрамова (1) - 27-я, Мария Панфилова (0) - 42, Юлия Журавок (0) - 44.

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Стоит отметить, что все шесть украинок квалифицировались в гонки преследования.

Добавим также, завтра в Италии пройдет две индивидуальные гонки, а 28 января соревнования завершатся смешанной и одиночной смешанной эстафете.