В МОН заявили, что закон "О высшем образовании" устарел

КИЕВ. 26 января. УНН. Принятый в 2014 году Закон “О высшем образовании” уже устарел и нуждается в изменениях. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания расширенной коллегии МОН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

“Закон ”О высшем образовании“, принятый в 2014-м, открыл много новых возможностей для системы. Но, как оказалось, не все университеты были готовы к переходу от прямого контроля государства к практике независимой экспертной оценки их деятельности, к конкурентному распределению госзаказа”, - подчеркнула она и отметила, что в 2018 году министерство будет работать над изменениями в Закон.

Гриневич обратила внимание на то, широкая автономия университетов усилила разрыв между ведущими вузами и всеми “другими”.

“Первые воспользовались случаем — ввели новые образовательные программы, привлекли работодателей, вошли в международные проекты, научились разумно планировать образовательный процесс, занялись коммерциализацией собственных научных исследований, пытаясь создавать конкуренцию на рынке образовательных услуг. „Другие“ — капсулировались в своей несостоятельности эффективного управления”, - отметила министр.

Она также добавила, что попытки дебюрократизировать взаимодействие в системе высшего образования со стороны МОН часто разбиваются о введение дополнительного бумаготворчества в самих вузах.

По ее словам, для дальнейшей дебюрократизации МОН продолжит работу по сокращению количества обязательных документов, в частности, в новой редакции Лицензионных условий. В то же время Министерство потребует от университетов сформировать минимальные и оптимальные требования к внутренним документам.

Напомним, выпускники, у которых есть международные сертификаты языковых экзаменов, могут засчитать их как оценку за ГИА.