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Вятрович назвал Цоя и Высоцкого «щупальцами« русского мира »

Вятрович назвал Цоя и Высоцкого «щупальцами« русского мира »

КИЕВ. 26 января. УНН. Всемирно известные певцы Виктор Цой и Владимир Высоцкий является «щупальцами« русского мира », в сети Facebook написал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, передает УНН.

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. "Ирониясудьбы", "восьмоемарта", Булгаков, Пугачева, и даже Высоцкий и Цой в руках Кремля - ​​эффективные инструменты напоминание о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения. А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм сводит храм своего величия", - заявил В.Вятрович.

Сохранено авторское лексику и пунктуацию.

Напомним, Украинский институт национальной памяти презентовал сайт об Украинской революции 1917-1921 годов.

Источник: УНН
Теги: Украина, культура, скандал
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