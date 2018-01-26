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Прокурор в Волынской области получил 2 тыс. долл. за досрочное освобождение заключенного

Прокурор в Волынской области получил 2 тыс. долл. за досрочное освобождение заключенного

КИЕВ. 26 января. УНН. При получении 2 тыс. долл. взятки за решение вопроса о досрочном освобождении заключенного задержан сотрудник прокуратуры Волынской области. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генерального прокуратура Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Сотрудниками прокуратуры Волынской области, Генеральной инспекции ГПУ с участием следователей Управления СБУ и сотрудников УЗЭ в области департамента защиты экономики НП 26 января 2018 года на получении взятки в сумме 2 тысяч долларов разоблачили прокурора отдела прокуратуры области.

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Неправомерную выгоду прокурор получил от жены одного из осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа", - написала Сарган.

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Она отметила, что кроме прокурора, задержаны еще двое граждан, которых уличили в пособничестве в совершении этого преступления.

Источник: УНН
Теги: взятка, задержание, прокурор
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