Трипольская ТЭС перейдет исключительно на украинский уголь

КИЕВ. 26 января. УНН. Трипольская ТЭС будет работать исключительно на угле, который добывается в Украине. Соответствующие документы опубликованы на Facebook-странице “Центрэнерго”, передает УНН.

“Центрэнерго” и государственный трейдер “Госуглепостач” подписали соглашение на поставку на Трипольскую ТЭС угля газовой группы производства “Львовуголь”.

Кроме того, “Центрэнерго” обратилось с просьбой предоставить информацию по поводу возможных месячных объемов поставок угля газовой группы от предприятий Львовско-Волынского бассейна. Компания заявила о готовности выкупать весь предложенный уголь на условиях действующего договора.

По информации “Укрзализныци”, 25 января на Трипольской ТЭС (“Центрэнерго”) уже завезли 692 тонны угля Львовско-Волынского бассейна.

Напомним, запасы угля газовой и антрацитовой групп на складах украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 6,5%.