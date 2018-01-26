НАПК начало проверку 14-ти э-деклараций лиц, в том числе Хомутынник и Чумака

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о проведении полной проверки 14-ти деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015-2016 годы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Проведение полных проверок начинается по информации, полученной от физических или юридических лиц, государственных органов власти в письмах, обращениях или жалобах, в которых были приведены факты о возможном отражении в декларации недостоверных сведений, которые касались конкретного субъекта декларирования и содержали фактические данные или утверждение, что могут быть проверены.

Субъекты декларирования, по которым начнут проверку:

- Василенко Ярослав Николаевич, судья Киевского апелляционного административного суда Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).

- Балбекова Елена Александровна, директор департамента международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции Министерства экономического развития и торговли Украины, по 2016 (1 декларация после увольнения).

- Бутков Игорь Николаевич, секретарь Северодонецкого городского совета Луганской области, по 2016 (1 декларация).

- Кононенко Альберт Васильевич, депутат Харьковского городского совета, по 2016 (1 декларация).

- Микитась Максим Викторович, народный депутат Украины, по 2016 (1 декларация).

- Кулик Константин Геннадьевич, Военный прокурор сил антитеррористической операции Генеральной прокуратуры Украины, по 2016 (1 декларация).

- Мартынюк Максим Петрович, первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).

- Толубко Владимир Борисович, ректор Государственного университета телекоммуникаций, по 2016 (1 декларация).

- Хомутынник Виталий Юрьевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).

- Чумак Виктор Васильевич, народный депутат Украины, 2015 и 2016 годы (2 декларации).

Проверка указанных деклараций продлится 60 календарных дней и будет начата на следующий день после дня ​​принятия соответствующих решений.

Напомним, НАПК внесло предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона председателю Государственной казначейской службы Украины и председателю правления Пенсионного фонда Украины.