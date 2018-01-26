Поляки приняли закон о запрете "бандеровской идеологии"
КИЕВ. 26 января. УНН. Польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология", передает УНН со ссылкой на Dorzeczy.
Сейм принял закон движения Kukiz'15, запрещающий так называемое "бандеровское движение". Один из них пунктов закона касался "криминализации в Польше и наказания за сомнения в преступлении геноцида на Волыни и Восточной Малой Польше".
Нарушение закона будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.
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Закон об Институте национальной памяти, принятый сегодня, "касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничающих с Третьим Рейхом, а также введения возможности проведения, согласно ст. 55 закона, уголовное преследование для лиц, отрицающих совершение этих преступлений.
Kukiz'15 представили свой проект более года назад, и за это время он был в так называемом Sejm-морозильнике.
Депутаты должны были рассмотреть его в ноябре, но в последний момент этот вопрос был снят с повестки дня. По неофициальной информации, речь шла о том, чтобы не испортить отношения Киева и Варшавы в канун визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.
Как сообщал УНН, Польша приняла в себя 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых приехали из территорий, где ведутся боевые действия.
UWAGASejm właśnie przegłosował nasz projekt ustawy zakazujący propagowania banderyzmu i podważania zbrodni ludobójstwa na Wołyniu dokonanej przez oddziały ukraińskich nacjonalistów z OUN-UPA. Dopięliśmy swego! Podajcie dalej! pic.twitter.com/VwmaCHQuhC— Kukiz'15 (@Kukiz15) 26 січня 2018 р.