Поляки приняли закон о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 26 января. УНН. Польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология", передает УНН со ссылкой на Dorzeczy.

Сейм принял закон движения Kukiz'15, запрещающий так называемое "бандеровское движение". Один из них пунктов закона касался "криминализации в Польше и наказания за сомнения в преступлении геноцида на Волыни и Восточной Малой Польше".

Нарушение закона будет наказываться штрафом или лишением свободы на срок до 3 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В польской компании ответили на обвинения в дискриминации украинцев по цвету футболок

Закон об Институте национальной памяти, принятый сегодня, "касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничающих с Третьим Рейхом, а также введения возможности проведения, согласно ст. 55 закона, уголовное преследование для лиц, отрицающих совершение этих преступлений.

Kukiz'15 представили свой проект более года назад, и за это время он был в так называемом Sejm-морозильнике.

Депутаты должны были рассмотреть его в ноябре, но в последний момент этот вопрос был снят с повестки дня. По неофициальной информации, речь шла о том, чтобы не испортить отношения Киева и Варшавы в канун визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Как сообщал УНН, Польша приняла в себя 1,5 миллиона украинцев, большинство из которых приехали из территорий, где ведутся боевые действия.