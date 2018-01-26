Закарпатье получило 8 тыс. доз вакцины от кори из Венгрии

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня, 26 января, представители правительства Венгрии передали Закарпатью 8000 доз вакцины от кори, паротита и краснухи, сообщает корреспондент УНН.

"Сегодня мы передаем Закарпатью трехкомпонентную вакцину "Приорикс" в количестве 8000 доз. Ее стоимость составляет 330 тыс. евро. В начале прошлого года Венгрия уже передавала области 5000 доз вакцины от кори. В целом планируем выполнить данное в 2017 году обещание о передаче Закарпатской области 20000 доз вакцины от кори ... ", - рассказал уполномоченный правительства Венгрии Иштван Грежа.

Вакцину закупило Министерство человеческих ресурсов Венгрии в рамках венгерской национальной программы по иммунизации. Препараты как гуманитарную помощь получила Закарпатская областная организация Красного Креста Украины и передала инфекционному отделению областной клинической больницы для прививок детей.

Гуманитарная помощь в виде вакцин от кори стала ответом на соответствующее обращение Закарпатской ОГА в Генеральное консульство Венгрии в Ужгороде.

Министерство здравоохранения Украины выделило для Закарпатья 10000 доз вакцины от кори, однако их до сих пор не доставили в область.

Как ранее сообщал УНН, еще в одном районе Закарпатья объявлен карантин из-за кори.