Украинский фильм "Когда падают деревья" покажут на Берлинале

КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский фильм "Когда падают деревья" покажут в рамках 68-го Берлинского международного кинофестиваля, передает УНН со ссылкой на Госагенство Украины по вопросам кино.

В частности, для презентации Украины на кинорынке Ассоциация киноиндустрии Украины по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино готовит каталог “Украинские фильмы 2017/2018”.

Среди основных событий, которые будут представлять Украину на кинофоруме: мировая премьера фильма “Когда падают деревья”, реж.Марися Никитюк в рамках фестивальной программы Panorama Berlinale.

Среди прочего в рамках кинофестиваля:

17 февраля. Презентация Discover Ukraine в рамках “Country Session” — представление Украины иностранным партнерам как кинематографической локации с обновленным законодательным средой, арсеналом современных сервисов и производственных мощностей. Презентация, подготовленная по заказу Госкино Украинской киноассоциации, призвана поощрить иностранных кинопрофессионалов и инвесторов к сотрудничеству с украинскими кинематографистами;

18 февраля. Бизнес-ланч в рамках Co-production Market для профессионалов отрасли (при поддержке Всеукраинского благотворительного фонда Игоря Янковского “Инициатива во имя будущего”)

19 февраля. Вечеринка по случаю представления украинского кино в рамках 68-го Берлинского МКФ. Мероприятие состоится при участии украинских и иностранных представителей киноиндустрии и прессы.

Кроме того, с 15-го по 23-е февраля на Европейском кинорынке (EFM) 68-го Берлинского международного кинофестиваля будет работать Украинский национальный стенд.

Справка УНН: Берлинале — это международный кинофестиваль категории “А”, который считается одним из самых престижных и наиболее посещаемых кинофестивалей мира, и ежегодно проходит в Берлине (Германия). В этом году фестиваль продлится с 15-го по 25-е февраля 2018 года. В рамках “Берлинале” ежегодно проводится Европейский кинорынок (EFM), который является одним из важнейших мест встречи профессионалов в сфере киноиндустрии: производителей, дистрибьюторов, покупателей, сейлз-агентов, организаторов фестивалей и кинорынка.