В ЖК "Медовый" презентовали эскизы холла

КИЕВ. 26 января. УНН. Жилой комплекс "Медовый", который возводится на ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе будет яркие и стильные входные группы. Дизайнеры разработали их в общей концепции всего комплекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстрой".

Так, ярко-желтые и серые пчелиные соты украсят стены коридоров, для удобства можно будет присесть на кушетку, хорошее настроение жителям будут создавать и большие вазоны с цветами на рецепции.

Каждой своей новостройке “Киевгорстрой” пытается придать особую привлекательность. Самое главное, застройщик акцентирует свои усилия на удобстве для жителей, будь то установка солнечных батарей на крышах или проведения подзарядных подстанций для электромобилей. Холлы и входные группы каждого дома неповторимые и подчеркивают его особенности.

ЖК “Медовый” расположен в зеленой зоне возле Совских озер: здесь будет не только комфортно жить, но и хорошо отдыхать от шумного города, прогуливаясь на свежем воздухе и наслаждаясь природой.

Комплекс состоит из 3-х домов высотностью 25-26 этажей, в нем представлены самые разнообразные квартиры с интересными планировочными решениями и площадями — от минимальных однокомнатных (30 кв.м.) до пятикомнатных (165 кв.м.). Такой большой выбор позволяет каждому покупателю выбрать лучший для себя вариант.

На первых этажах комплекса запроектированы нежилые помещения (аптеки, продовольственные и продуктовые магазины). Это не только удобно для жителей, но и помогает экономить время на приобретение товаров первой необходимости. Также в здании предусмотрено помещение под ресторан.

Для комфорта автовладельцев в жилом комплексе построят подземный паркинг, в который можно попасть, просто спустившись на скоростном бесшумном лифте. Под пристальным наблюдением охраны ваш автомобиль будет в полной безопасности.

Компания позаботилась и о создании комфортных условий для маленьких жителей: мы построим не только современные детские и спортивные площадки, а детский сад.

ЖК “Медовый” имеет прекрасную транспортную развязку. На автомобиле от центра города до комплекса можно добраться за 20 минут. Рядом с новостройками остановки общественного транспорта. В километровой зоне от комплекса Севастопольская площадь, которая имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города Киева.