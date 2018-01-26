Регистрация | Вход |
USD: 28,75 -0,1202  EUR: 35,66 0,0097 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 26 января 2018 19:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости компаний
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В ЖК "Медовый" презентовали эскизы холла

В ЖК "Медовый" презентовали эскизы холла

фотогалерея

КИЕВ. 26 января. УНН. Жилой комплекс "Медовый", который возводится на ул. Петра Радченко, 27-29 в Соломенском районе будет яркие и стильные входные группы. Дизайнеры разработали их в общей концепции всего комплекса, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевгорстрой".

Так, ярко-желтые и серые пчелиные соты украсят стены коридоров, для удобства можно будет присесть на кушетку, хорошее настроение жителям будут создавать и большие вазоны с цветами на рецепции.

Каждой своей новостройке “Киевгорстрой” пытается придать особую привлекательность. Самое главное, застройщик акцентирует свои усилия на удобстве для жителей, будь то установка солнечных батарей на крышах или проведения подзарядных подстанций для электромобилей. Холлы и входные группы каждого дома неповторимые и подчеркивают его особенности.

ЖК “Медовый” расположен в зеленой зоне возле Совских озер: здесь будет не только комфортно жить, но и хорошо отдыхать от шумного города, прогуливаясь на свежем воздухе и наслаждаясь природой.

Комплекс состоит из 3-х домов высотностью 25-26 этажей, в нем представлены самые разнообразные квартиры с интересными планировочными решениями и площадями — от минимальных однокомнатных (30 кв.м.) до пятикомнатных (165 кв.м.). Такой большой выбор позволяет каждому покупателю выбрать лучший для себя вариант.

На первых этажах комплекса запроектированы нежилые помещения (аптеки, продовольственные и продуктовые магазины). Это не только удобно для жителей, но и помогает экономить время на приобретение товаров первой необходимости. Также в здании предусмотрено помещение под ресторан.

Для комфорта автовладельцев в жилом комплексе построят подземный паркинг, в который можно попасть, просто спустившись на скоростном бесшумном лифте. Под пристальным наблюдением охраны ваш автомобиль будет в полной безопасности.

Компания позаботилась и о создании комфортных условий для маленьких жителей: мы построим не только современные детские и спортивные площадки, а детский сад.

ЖК “Медовый” имеет прекрасную транспортную развязку. На автомобиле от центра города до комплекса можно добраться за 20 минут. Рядом с новостройками остановки общественного транспорта. В километровой зоне от комплекса Севастопольская площадь, которая имеет удобное транспортное сообщение со всеми районами города Киева.

Источник: УНН
Теги: Киев, Киевгорстрой, квартиры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.