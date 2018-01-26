Названы районы столицы, где киевляне разводятся чаще всего

КИЕВ. 26 января. УНН. По результатам 11 месяцев 2017 года наиболшее количество разводов зафиксировано в Дарницком и Шевченковском районах столицы. Об этом сообщили в Главном управлении статистики Киева, передает УНН.

“Частота регистраций разводов по городу составляет 1,4 на 1000 человек. Самый высокий уровень разводимости наблюдался в Дарницком и Шевченковском районах (по 1,6 регистраций на 1000 человек), самый низкий — в Соломенском районе (1,2 на 1000 человек)”, - говорится в сообщении управления.

При этом отмечается, что в январе — ноябре 2017 года в Киеве заключено 25 880 браков, что составляет 9,7 регистраций на 1000 человек населения.

"Самый высокий уровень брачности (16,5 регистраций на 1000 человек) — в Шевченковском районе, самый низкий (по 7,8 на 1000 человек) — в Оболонском и Подольском районах.

Напомним, в Польше растет количество браков поляков с украинками.