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ГПУ вызвала на допрос экс-главу СБУ Якименко

ГПУ вызвала на допрос экс-главу СБУ Якименко

КИЕВ. 26 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины Александра Якименко на 6 февраля. Соответствующая повестка опубликована на официальном сайте ГПУ, передает УНН.

Согласно повестке, Якименко нужно появиться в 12 часов 6 февраля в Департамерт специальных расследований ГПУ "для участия в проведении следственных и процессуальных действий, связанных с предоставлением разрешения на осуществление специального предварительного расследования ..." в рамках дела Майдана.

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Отметим, в декабря 2017 года Печерский районный суд Киева дал разрешение на заочное следствие в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко в деле расстрелов на Майдане, где также фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко и другие.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ГПУ, допрос
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