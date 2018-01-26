Порошенко не встретится с Трампом в Давосе - СМИ

КИЕВ. 26 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума в Давосе встретился с Госсекретарем США Рексом Тиллерсон, который сообщил об отмене встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает журналист американского канала CBS, передает УНН.

"Секретарь Тиллерсон, находясь в Давосе встретился с Президентом Украины Петром Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что президент США Дональд Трамп также хотел встретиться с ним (Порошенко - ред.), но не успел. Президент США Дональд Трамп уже направляется в Вашингтон", - отмечают журналисты CBS в Twitter.

Журналисты также добавили, цитируя Тиллерсона, что в ответ на это "Порошенко засмеялся, сказал что он (Трамп) узнает обо всем от Тиллерсона".

Ранее Порошенко заявил, что Украина имеет очень хороший диалог с Трампом.

Напомним, перед началом Всемирного экономического форума в МИД Украины заявили, что Президент Украины Петр Порошенко в Давосе встретится с президентом США Дональдом Трампом.