Нацагентство по розыску и управление активами взяло под контроль еще 26 объектов недвижимости Клименко

КИЕВ. 26 января. УНН. Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, взяло под контроль еще 26 объектов недвижимости, принадлежащей экс-министру доходов и сборов Александра Клименко. Об этом УНН сообщил информированный источник.

В свою очередь в пресс-службе Агентства не опровергли и не подтвердили эту информацию.

"25 января этого года Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, на основании соответствующих постановлений следственного судьи приняло в управление очередные объекты недвижимости и передало их в управление управляющему. Это арестованные в уголовном производстве 11 квартир и 15 машиномест в жилом комплексе премиум-класса в городе Киеве", - говорится в сообщении агентства.

При этом отмечается, что так же, как и при принятии в управление активов, 23 января в ходе вчерашних действий "осуществлялись препятствия со стороны третьих лиц, представились представителями собственников указанных активов, однако доказательств своих полномочий они не предоставили".

С помощью Национальной полиции и прокуратуры препятствие удалось устранить.

Как сообщал УНН, 23 января сотрудники Нацагентства по розыску активов вместе с полицией и КОРДом из-за сопротивления и препятствия несколько часов прорывались к "квартиры Клименко" по адресу: г.Киев, бул.Тараса Шевченко, дом 27Б.