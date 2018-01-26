Порошенко рассказал о переговорах в Давосе по Антикоррупционному суде

КИЕВ. 26 января. УНН. Международные учреждения вроде МВФ положительно оценивают инициативы создания Антикоррупционного суда, которые не противоречат украинскому законодательству и не нарушают украинский суверенитет. Об этом Президент Украины Петр Порошенко рассказал во время пресс-брифинга в Давосе, передает УНН.

"У нас был очень тщательный разговор о ситуации с антикоррупционными органами. Я еще раз хотел бы подчеркнуть, вопрос создания независимой антикоррупционной инфраструктуры, включая антикоррупционный суд, является вопросом моего приоритета", - отметил он.

По его словам, антикоррупционная инфраструктура нужна не международным учреждениям, а в первую очередь Украине.

"У нас очень эффективная позиция по созданию самых структур. Никто не сомневается относительно того, что они независимы", - подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что будет поддерживать твердую политическую волю в этом вопросе.

"Политический вопрос решен. Мы должны найти такие формулировки, которые с одной стороны, не противоречат украинским законодательству и конституции, не нарушают украинского суверенитета, но обеспечивают независимость антикоррупционной инфраструктуры. Это моя собственная позиция, думаю, что она в дальнейшем будет реализовываться, это было очень лестно оценено всеми нашими международными партнерами", - отметил он.

Напомним, П.Порошенко заявил, что организовал борьбу против коррупции не ради транша МВФ.