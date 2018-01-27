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Пенсионер-велосипедист погиб под колесами грузовика на Донбассе

Пенсионер-велосипедист погиб под колесами грузовика на Донбассе

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 января. УНН. В Донецкой области, в селе Елизаветовка водитель грузового автомобиля совершил наезд на 77-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту возбуждено уголовное производство, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

“По предварительным данным, пенсионер, двигаясь на велосипеде вдоль проезжей части, попал под грузовой автомобиль „ЗИЛ“. Телесные повреждения, которые получил мужчина, оказались не совместимыми с жизнью”, — отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

Следственные действия продолжаются.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Донбасс, пенсионер
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