В магазинах Франции люди устроили драки за пасту Nutella со скидкой

КИЕВ. 26 января. УНН. Во Франции сеть супермаркетов Intermarche снизила цену на банку шоколадной пасты Nutella до 1,41 евро с 4,7 евро, чем спровоцировала драки в магазинах, передает УНН со ссылкой на Reuters.

После значительного снижения цены на Nutella в магазинах начали вспыхивать драки - люди хотели успеть взять и себе с полки баночку.

"Они словно животные. У одной женщины вырвали волосы. Пожилая женщина получила по голове коробкой. Еще кому-то ранили руку до крови", - рассказал один из покупателей.

Компания Ferrero, производитель компании Nutella, отгородилась от этой сложной ситуации. Сделать скидку решила сама сеть магазинов, и Ferrero жалеет о последствиях.

Как сообщал УНН, в Германии украли около 20 тонн Nutella и Kinder.