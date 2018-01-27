Глава УГКЦ надеется на визит Папы Римского в Украину

КИЕВ. 26 января. УНН. Предстоящий визит Папы Римского Франциска в греко-католический храм Святой Софии в Риме увеличивает надежду на его поездку в Украину. Об этом заявил председатель УГКЦ Святослав Шевчук, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

“Надеемся, внимание Папы, такой его шаг (встреча в римской парафии) будет пророческим, таким, что будет способствовать приближению мира на украинской земле, ни о какой замене речь не идет. В октябре прошлого года мы снова пригласили Святейшего отца в Украину. Поэтому с этим визитом (в базилику Святой Софии) наша надежда увеличивается (что Папа приедет в Украину)”, — сказал глава УГКЦ в ответ на вопрос, не является ли посещение главного греко-католического собора в Риме заменой визита в Украину.

По его словам, визит понтифика в греко-католический собор в Риме и встреча с иммигрантами является свидетельством его поддержки и внимания к украинцам, “что Бог не забыл украинский народ в сложное для него время”.

Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск 28 января посетит украинский собор Святой Софии в Риме и встретится с украинской общиной.