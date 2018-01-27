МОК обнародует список приглашенных на Олимпиаду россиян не ранее 27 января

КИЕВ. 26 января. УНН. Окончательный список приглашенных российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане обнародуют не раньше 27 января. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, передает УНН.

"Приглашение могут быть обнародованы только на встрече по поводу регистрации делегации олимпийских спортсменов из России, которая состоится 27 января 2018 года в Пхенчхан. Поэтому окончательный список приглашенных спортсменов не может быть опубликован ранее этой даты", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщили, что известные российские спортсмены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктора Ан и лыжник Сергей Устюгов не получили допуск на будущие зимние Олимпийские игры-2018.

Напомним, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.