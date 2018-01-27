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МОК обнародует список приглашенных на Олимпиаду россиян не ранее 27 января

МОК обнародует список приглашенных на Олимпиаду россиян не ранее 27 января

КИЕВ. 26 января. УНН. Окончательный список приглашенных российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду-2018 в Пхенчхане обнародуют не раньше 27 января. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, передает УНН.

"Приглашение могут быть обнародованы только на встрече по поводу регистрации делегации олимпийских спортсменов из России, которая состоится 27 января 2018 года в Пхенчхан. Поэтому окончательный список приглашенных спортсменов не может быть опубликован ранее этой даты", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, ранее СМИ сообщили, что известные российские спортсмены биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктора Ан и лыжник Сергей Устюгов не получили допуск на будущие зимние Олимпийские игры-2018.

Напомним, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.

Источник: УНН
Теги: Россия, МОК, Олимпиада-2018
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