"Динамо" одержало первую победу на сборах в Марбелье

КИЕВ. 26 января. УНН. Действующий чемпион Украины киевское "Динамо" сыграл четвертый матч на тренировочном сборе в испанской Марбелье, передает корреспондент УНН.

Поединок с хорватским клубом "Осиек" из одноименного города оказался богатым на голы. На старте встречи прошел "ливень" забитых мячей. На 2-й минуте подача с углового хорватов привела к срезки в собственные ворота ударом головой новичка киевлян Вербичи - 0:1.

"Бело-синие" не растерялись и на 13 минуте первенствовали со счетом 2:1. Сначала Дмитрий Хлебас сыграл на опережение и закрыл прострел, а дальше навес Виталия Миоленка с левого фланга закончился результативным ударом головой Владислава Алексеева. Далее опасный штрафной исполнил Вербичи - кипер отбил мяч перед собой.

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В начале следующей половины Хльобас оформил дубль, забив с острого угла. Также разгромным результат мог сделать Алексеев, но помешала стойка ворот. Зато хорваты сумели сократить отставание - Габриэль Бобан ударом от штанги направил мяч в сетку ворот - 3:2.

Стоит отметить, что до этого момента киевляне дважды проигрывали и однажды играли вничью на сборе в Марбелье.

Добавим также, заключительный контрольный матч на первом тренировочном сборе в Испании киевляне проведут уже завтра против "ЦСКА" (София, Болгария).