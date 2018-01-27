МИД Украины обеспокоено решением польского Сейма о запрете "бандеровской идеологии"

КИЕВ. 26 января. УНН. Министерство иностранных дел обеспокоено принятием Сеймом Польши законопроекта, которым вводится уголовная ответственность за "отрицание преступлений украинских националистов", передает УНН со ссылкой на заявление МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в частности некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины.

"Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время МИД рассчитывает на то, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость на вопросы, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

Кроме того, украинская сторона призвала польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинского-польских отношений.

Напомним, польский Сейм принял в третьем чтении проект закона об Институте национальной памяти, в рамках которого запрещается "бандеровская идеология".