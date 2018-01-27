Регистрация | Вход |
USD: 28,55 -0,1966  EUR: 35,50 -0,1611 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 27 января 2018 07:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
У убийцы Ноздровской мог быть сообщник или преступление выполнялось на заказ - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Мультимедиа
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Вычесали гривы и кормили мясом: в столичном зоопарке отметили День льва

фотогалерея

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в Киевском зоологическом парке устроили День рождения льва, передает корреспондент УНН.

В рамках праздника для животных работники зоопарка кормили львов мясом разных сортов - говядиной и курицей. Также, надзиратели привязали пакеты с соломой на ветви деревьев, для того, чтобы львы могли их кромсать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевский зоопарк пополнился тремя альпаками

Перед тем, как выпустить животных в открытый вольер, ветеринары вычесали мех и убрали из гривы засохшие колючки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевском зоопарке родился пони

Львов в Киевский зоопарк привезли в 2009 году из г. Калининград, одним выводком. Этот прайд называется Геркулес. Их привезли в 7 месячном возрасте, и сегодня празднуют их 10-й день рождения.

Источник: УНН
Теги: Киев, зоопарк
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.