Вычесали гривы и кормили мясом: в столичном зоопарке отметили День льва

КИЕВ. 26 января. УНН. Сегодня в Киевском зоологическом парке устроили День рождения льва, передает корреспондент УНН.

В рамках праздника для животных работники зоопарка кормили львов мясом разных сортов - говядиной и курицей. Также, надзиратели привязали пакеты с соломой на ветви деревьев, для того, чтобы львы могли их кромсать.

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Перед тем, как выпустить животных в открытый вольер, ветеринары вычесали мех и убрали из гривы засохшие колючки.

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Львов в Киевский зоопарк привезли в 2009 году из г. Калининград, одним выводком. Этот прайд называется Геркулес. Их привезли в 7 месячном возрасте, и сегодня празднуют их 10-й день рождения.