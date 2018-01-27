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Усик перевесил Бриедис накануне боя

Усик перевесил Бриедис накануне боя

КИЕВ. 26 января. УНН. В Риге прошла официальная процедура взвешивания накануне полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии между двумя чемпионами мира - украинцем Александром Усиком (WBO) и латвийцем Майрисом Бриедисом (WBC). Об этом сообщает промоутерская компания братьев Кличко "К2 Promotions", передает УНН.

Разница в весе оказалась небольшой: весы под латвийцем показали 90,3 кг, украинец оказался на 100 граммов тяжелее - 90,4 кг.
Стоит отметить, что лимит тяжелой весовой категории составляет 90,7 кг.

Добавим также, боксерский поединок Усик (13 побед, из которых 11 КО) - Бриедис (23 победы, из которых 18 КО) пройдет в Риге 27 января.

Напомним, что в подготовке Усику к предстоящему противостоянию с Бриедис помогал российский боец.

Как сообщал УНН, ранее боксеры провели дуэль взглядов.

Источник: УНН
Теги: бокс, Александр Усик
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