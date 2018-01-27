Климкин прокомментировал новые санкции США против России

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что новые расширенные санкции США усиливают давление на Россию. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

“Усиление давления на Россию — новые санкции США. Постепенно санкции охватывают всех причастных к установлению российской оккупационной администрации на украинской земле”, — написал министр.

Напомним, 26 января Минфин США расширил санкции в отношении России из-за ситуации в Украине.

В санкционный список вошел 21 гражданин с РФ и Украиной, а также 21 компания. В частности, в список вошли заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Минэнергетики Евгений Грабчак.