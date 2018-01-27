Правовой статус Чийгоза и Умерова в РФ до сих пор неизвестен - адвокат

КИЕВ. 26 января. УНН. Правовой статус Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза в России до сих пор неизвестен, поэтому их поездка в Крым может быть опасной. Об этом сказал адвокат Николай Полозов, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"Чтобы ехать в Крым, необходимо установить правовой статус. До выяснения этих обстоятельств поездка в Крым может быть связана с определенными опасностями. Их (Чийгоза, Умерова - ред.) могут подвергнуть уголовному преследованию, мы же не знаем, что написано в этих указах", - цитирует издание слова адвоката.

По словам Полозова, поэтому необходимо провести юридическую подготовку, и делать защиту.

Напомним, двое украинцев-политзаключенных, лидеры крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которых осудили в РФ, 25 октября 2017 года были освобождены.