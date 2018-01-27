Вместо масла поставлял в сад фальсификат: в Житомире будут судить предпринимателя

КИЕВ. 26 января. УНН. Прокуратура Житомирской области утвердила обвинительный акт в отношении руководителя местного предприятия, который поставлял фальсифицированный некачественный продукт под видом сливочного масла, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры.

"26 января 2018 года, обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 191 УК Украины направлено в Богунский районный суд г. Житомира для рассмотрения по существу. Публичное обвинение в суде будет обеспечивать прокуратура Житомирской области", - говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, руководителю предприятия инкриминируют завладение путем злоупотребления служебным положением бюджетными средствами Бердичевского горсовета в размере более 140 тыс. гривен.

В частности, отмечается, он в течение февраля-июня 2017 года организовал и осуществлял поставки в детские сады области фальсифицированный некачественный продукт под видом сливочного масла.

Также по ходатайству, согласованному прокурором, следственным судьей Королевского районного суда г. Житомира принято решение об уничтожении более 4,5 тонны некачественного продукта, который поставляли под видом сливочного масла.

В прокуратуре добавили, что санкция статьи, которую инкриминируют обвиняемому, предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.