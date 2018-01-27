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Боевики в Луганске не допустили наблюдателей ОБСЕ к так называемому российского "гумконвою"

Боевики в Луганске не допустили наблюдателей ОБСЕ к так называемому российского "гумконвою"

КИЕВ. 26 января. УНН. Боевики так называемой "ЛНР" помешали наблюдателям СММ ОБСЕ посетить территорию, на которой грузовики с российским "гумконвоем". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Луганске четыре члена “ЛНР” (двое из которых были вооруженными) не позволили патрулю миссии последовать на территорию объекта с автоколонной из 10 тентованных грузовиков с российскими номерными знаками и надписью “Гуманитарная помощь от Российской Федерации”. Один из членов “ЛНР” сообщил наблюдателям о том, что для доступа к объекту им необходимо иметь разрешение от других членов “ЛНР”, — указано в сообщении.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины указало, что Россия в очередной раз заблокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на весь участок российской границы, прилегающую к ОРЛДО.

Источник: УНН
Теги: АТО, ОБСЕ, Луганск, Украина
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