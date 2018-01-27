За минувшие сутки на Донбассе ОБСЕ зафиксировала почти 200 взрывов

КИЕВ. 26 января. УНН. Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 24 января по 19:30 25 января зафиксировала почти 200 взрывов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“В Донецкой области СММ зафиксировала подобную количество нарушений режима прекращения огня, и за предыдущий отчетный период, зафиксировав одновременно меньшее количество взрывов (70 против 83 соответственно)”, — сообщили наблюдатели.

“В Луганской области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (зафиксировав, в том числе, почти 100 взрывов против 1 соответственно). Находясь недалеко от подконтрольного „ЛНР“ с. Сабовка (13 км к западу от Луганска), команда СММ слышала 88 взрывов неопределенного происхождения на расстоянии 15-20 км юго-юго-запад, по оценке, связанных с учениями с боевой стрельбой”, — отмечается в отчете СММ.

В общем, в Донецкой области СММ зафиксировала аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, и за предыдущий отчетный период, тогда как в Луганской области Миссия констатировала увеличение количества таких нарушений.

Как сообщал УНН, по двухнедельный пероид — с 8 по 21 января — в Донбассе зафиксировано 13 тысяч нарушений режима тишины, что на 55% больше по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом.