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В центре Амстердама стрельба: 1 погибший

В центре Амстердама стрельба: 1 погибший

КИЕВ. 27 января. УНН. В центре Амстердама неизвестные совершили стрельбу, в результате которой один человек погиб и еще двое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени (около 20:00 по Киеву). На место выехали спасательные службы и полиция. Прилегающие улицы перекриты правоохранителями.

По словам очевидцев, неизвестные в балаклавах стреляли в подростка в жилом районе

Полиция объявила в розыск нападавших и выясняет обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНН, недавно 15-летний ученик открыл огонь из пистолета в старшей школе одного из округов Кентукки, в результате чего погибли два его одноклассников, еще 19 получили ранения.

Источник: УНН
Теги: Нидерланды, Амстердам
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