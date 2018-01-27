В Украину в рамках тренировочной миссии прибыли канадские военные

КИЕВ. 27 января. УНН. В Украину в рамках тренировочной миссии UNIFIER прибыли еще 50 канадских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на персональный Twitter-аккаунт посла Украины в Канаде Романа Ващука.

“Усиливает наше канадское присутствие — дополнительных 50 военных прибыли в рамках операции UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины”, — написал он в своем микро-блоге.

По словам руководителя канадской военной тренировочной миссии Кристофера Ривза, этот приезд в рамках миссии UNIFIER стал самым многочисленным после начала работы на территории Украины.

Как сообщал УНН, на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое состоялось 17 января, был утвержден государственный оборонный заказ на 2018 год, где предусмотрено расширение военного сотрудничества с Канадой и США.