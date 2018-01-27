В Госдуме РФ отреагировали на расширение санкций США

КИЕВ. 27 января. УНН. Председатель комитета Госдумы РФ по международным отношениям Леонид Слуцкий прокомментировал решение Минфина США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Новые санкции США — еще один деструктивный шаг, который ухудшает ситуацию в российско-американских отношениях. Очевидно, что это делается учитывая собственные геополитические интересы, недобросовестную конкуренцию и обеспечение преимущества на мировых рынках”, — подчеркнул он.

По его словам расширения санкций США — еще один деструктивный шаг, который ухудшает отношения между РФ и США.

В то же время заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов назвал расширение санкций беспрецедентным давлением со стороны США.

“В России огромный потенциал. И постепенно, мы видим это уже в бюджете 2018 года, мы снова выйдем на экономический рост. И никакие санкции нас не запугают”, — заявил Неверов.

Как сообщал УНН, Минфин США сообщил о расширении санкций в отношении России из-за ситуации в Украине.