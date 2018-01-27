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В Киеве на проспекте Свободы произошла авария, есть пострадавшие

В Киеве на проспекте Свободы произошла авария, есть пострадавшие

КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве на проспекте Свободы произошла авария, в результате которой получили ранения три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-сообщество “Киев оперативный”.

“Около 23:30 на проспекте Свободы состоялась серьезная авария. Предварительно, водитель автомобиля Volkswagen, д.н.з. BX8171BC, нарушая ПДД, хотел осуществить поворот через двойную сплошную полосу дорожной разметки. На встречу ему в это время двигался водитель такси Opel, г.н.з. KWI671402 (Pl), у которого в салоне находились мама с дочкой”, - указано в сообщении.

Как говорится: “В результате аварии травмы получили три человека: водитель Opel, девочка-пассажир и горе-водитель Volkswagen. Травмы незначительные, но требуют непродолжительного врачебного ухода”.

Как сообщал УНН, на Львовщине, на трассе Киев-Чоп, столкнулись грузовик и микроавтобус. В микроавтобусе перевозили цирковых лошадей.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев
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