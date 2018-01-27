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Украинец Яремчук забил во втором подряд матче чемпионата Бельгии

Украинец Яремчук забил во втором подряд матче чемпионата Бельгии

КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший нападающий киевского “Динамо”, ныне игрок “Гента” Роман Яремчук забил гол в матче 23-го тура чемпионата Бельгии против “Антверпена”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

На 34-й минуте встречи после прострела партнера Яремчук нанес голевого удара головой и открыл счет в баталии. Однако удержать победу “Гента” не удалось — 1:1. К концу игры украинец успел получить желтую карточку и на 81 минуте был заменен.

Таким образом, форвард забил пятый гол в чемпионате Бельгии при 1 результативной передачи.

Отметим, что “Гент” с 36 очками продолжает удерживать 4-ю строчку турнирной таблицы.

Как сообщалось ранее, Яремчук отличился дублем в предыдущей игре “Гента”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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