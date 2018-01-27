Новости: Спорт
Суббота, 27 января 2018, 05:30 • Сергей Куркович
Украинец Яремчук забил во втором подряд матче чемпионата Бельгии
КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший нападающий киевского “Динамо”, ныне игрок “Гента” Роман Яремчук забил гол в матче 23-го тура чемпионата Бельгии против “Антверпена”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
На 34-й минуте встречи после прострела партнера Яремчук нанес голевого удара головой и открыл счет в баталии. Однако удержать победу “Гента” не удалось — 1:1. К концу игры украинец успел получить желтую карточку и на 81 минуте был заменен.
Таким образом, форвард забил пятый гол в чемпионате Бельгии при 1 результативной передачи.
Отметим, что “Гент” с 36 очками продолжает удерживать 4-ю строчку турнирной таблицы.
Как сообщалось ранее, Яремчук отличился дублем в предыдущей игре “Гента”.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час