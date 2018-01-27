Украинец Яремчук забил во втором подряд матче чемпионата Бельгии

КИЕВ. 27 января. УНН. Бывший нападающий киевского “Динамо”, ныне игрок “Гента” Роман Яремчук забил гол в матче 23-го тура чемпионата Бельгии против “Антверпена”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

На 34-й минуте встречи после прострела партнера Яремчук нанес голевого удара головой и открыл счет в баталии. Однако удержать победу “Гента” не удалось — 1:1. К концу игры украинец успел получить желтую карточку и на 81 минуте был заменен.

Таким образом, форвард забил пятый гол в чемпионате Бельгии при 1 результативной передачи.

Отметим, что “Гент” с 36 очками продолжает удерживать 4-ю строчку турнирной таблицы.

Как сообщалось ранее, Яремчук отличился дублем в предыдущей игре “Гента”.