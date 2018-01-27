Председатель Генассамблеи ООН призвал к перемирию на время Олимпиады в Пхенчхане

КИЕВ. 27 января. УНН. Председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак выступил в пятницу в поддержку соблюдения олимпийского перемирия на время зимних Игр в Пхенчхане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ООН.

Выступая на специальном заседании, он призвал всех участников конфликтов в мире договориться о прекращении огня на время проведения соревнований.

“Я обращаюсь ко всем государствам-членам с торжественным воззванием продемонстрировать их приверженность олимпийскому перемирию в связи с Олимпийскими играми и Паралимпийскими играми 2018 года в Пхенчхане и принять конкретные меры на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях для поощрения и укрепления культуры мира. Я также обращаюсь с призывом ко всем участникам текущих вооруженных конфликтов в мире решительно договориться о настоящем взаимное прекращение огня на срок действия олимпийского перемирия, создав тем самым возможность для урегулирования разногласий мирными средствами”, — заявил дипломат.

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Председатель Генассамблеи отметил ведущую роль олимпийских и паралимпийских спортсменов “в деле поощрения мира и укрепления взаимопонимания между людьми посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов”. Кроме того, он напомнил о взятых на себя странами обязательствами “разрабатывать национальные и международные программы, способствующие миру и урегулированию конфликтов, а также олимпийским и паралимпийским ценностям с помощью спорта, культуры, образования и устойчивого развития”.

Как сообщал УНН, 23 января состоялась церемония отправления украинской сборной на XXIII зимние Олимпийские игры в Южной Корее, во время которой состоялась презентация новой спортивной формы.