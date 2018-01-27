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США отправят в Пхенчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Олимпиад

США отправят в Пхенчхан самую многочисленную сборную в истории зимних Олимпиад

КИЕВ. 27 января. УНН. США на Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане представят рекордные для зимних Олимпиад 242 атлета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Олимпийского комитета США.

В состав входят 107 женщин и 135 мужчин, которые будут соревноваться в 15 дисциплинах во всех семи видах спорта. Среди них 10 олимпийских чемпионов.

Трое спортсменов сборной США примут участие в своих пятых Играх - сноубордистка Келли Кларк (олимпийская чемпионка Игр 2002 года), лыжница Киккан Рэндалл и конькобежец Шани Дэвис (олимпийский чемпион Игр 2006 и 2010 годов).

Как сообщал УНН, украинские спортсмены завоевали 32 лицензии на участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее. Об этом в сети Facebook сообщил министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Источник: УНН
Теги: США, Олимпиада-2018
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