Трамп планирует увеличить оборонный бюджет США на 13%

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в следующем месяце планирует увеличить сумму оборонного бюджета США на 13%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Washington Post.

Президент США в следующем месяце планирует предложить Конгрессу проект оборонного бюджета на 2019 в размере 716 млрд долларов, что по подсчетам газеты на 13% больше аналогичного бюджета 2017 года.

Сумма 716 млрд долларов должна покрыть годовой бюджет Пентагона — расходы на войны, которые продолжаются и в поддержку ядерного арсенала США.

Газета отмечает, что в случае принятия проекта затраты Минобороны США также увеличатся на 7% по сравнению с бюджетом на 2018 год.

The Washington Post также пишет, что один из авторов проекта — министр обороны Джеймс Маттис, ранее представил концепцию стратегии нацобороны.

В Пентагоне и Белом доме информацию о возможном предложении Трампа не комментируют. Но оборонительный аналитик Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиани в разговоре с газетой назвал подобное увеличение оборонного бюджета “большим событием”.

Как сообщал УНН, Южная Корея и Соединенные Штаты планируют провести свои отложенные совместные военные учения после зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году.