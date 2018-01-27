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В прошлом году 34 тысячи ранее судимых вновь совершили правонарушения

В прошлом году 34 тысячи ранее судимых вновь совершили правонарушения

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2017 году 34 тысячи ранее судимых вновь совершили правонарушения. Об этом сегодня во время заседания годовой итоговой коллегии МВД сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

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"В прошлом году 34 тысячи ранее судимых вновь совершили правонарушения, или треть от общего количества лиц, привлеченных к ответственности", - сообщил С.Князев.

Напомним, С.Князев рассказал, что количество потенциальных правонарушителей увеличилось почти на 90 тысяч.

Также напомним, министр внутренних дел А.Аваков отчитался о раскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях.

Источник: УНН
Теги: полиция, правонарушение, Сергей Князев
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