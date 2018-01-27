Некомплект сотрудников полиции составляет 17 тысяч человек - Князев

КИЕВ. 27 января. УНН. На сегодняшний день некомплект сотрудников полиции в Украине составляет 17 тысяч человек. Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Развенчаю мифы о численности полиции - якобы нас 200 или 300 тысяч. У нас всего 126 тысяч штатных должностей при некомплекте 17тысяч. Фактически на службе сегодня находится 109 тысяч сотрудников", - сообщил С.Князев.

Как сообщал УНН, в Украине в этом году планируют завершить комплектацию КОРДа. Также полиция планирует в этом году на 700 человек увеличить количество участковых.

Напомним, в полиции ожидают уменьшения ДТП после автоматизации фиксации нарушений ПДД.