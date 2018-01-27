Во Львове после занятий в бассейне умерла школьница

ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 января. УНН. Во Львове в бассейне "Динамо" в пятницу, 26 января, после занятия по плаванию умерла 10-летняя школьница. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

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Девочка умерла после занятий по плаванию. Известно, что ребенок проживал в селе Конопница Пустомытовского района.

Инцидент произошел, когда девочка сушила волосы феном в присутствии матери.

Причина смерти пока неизвестна.

Напомним, в Николаевской области две девушки погибли при попытке переплыть реку на лодке.