В полиции назвали число совершенных в прошлом году заказных убийств

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2017 году в Украине было совершено 31 убийство, имеющее признаки заказного. Об этом во время заседания годовой итоговой коллегии МВД заявил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Определяющим является уменьшение количества убийств и тяжких телесных повреждений - это наименьшее число таких преступлений за время независимости. Прошу обратить внимание на следующие сведения, подтверждающие оздоровление оперативной обстановки и трату усилий некоторых пиарщиков возвращением 90-х. В 1996 году 157 совершенных убийств имели признаки заказных, в 2016 - 41, в 2017 - 31 убийство по признакам заказных было совершено в нашем государстве", - заявил С.Князев.

Напомним, по словам С.Князева, в 2017 году 34 тысячи ранее судимых вновь совершили правонарушения.