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К концу 2018 года планируют создать 324 наряда дорожной патрульной полиции

К концу 2018 года планируют создать 324 наряда дорожной патрульной полиции

КИЕВ. 27 января. УНН. К концу 2018 года на дорогах Украины будет работать около 324 нарядов дорожной патрульной полиции. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков во время заседания ежегодной коллегии МВД, передает корреспондент УНН.

"Сейчас в учебных центрах 2 600 патрульных, которые готовятся выйти на патрулирование наших дорог. Почти 80 нарядов дорожной полиции обеспечивают безопасность движения на дорогах протяженностью 4 тысячи километров. В феврале планируется увеличение их до 210 нарядов, а к концу года до 324 нарядов", - сказал Аваков.

По его словам, такое количество патрульных сможет охватить более 9 тысяч километров дорог.

Напомним, в Украине создадут патрульную полицию Крыма и Севастополя.

Источник: УНН
Теги: Арсен Аваков, патрульная полиция
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