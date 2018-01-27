В Минобороны рассказали о состоянии раненого в зоне АТО военного

КИЕВ. 27 января. УНН. Состояние раненого за прошедшие сутки под Авдеевкой военнослужащего Вооруженных сил Украины оценивается как удовлетворительное. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Максим Праута, передает УНН.

"В результате вражеского прицельного обстрела неподалеку от Авдеевки пулевое ранение получил один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он был доставлен в военный госпиталь, раненому предоставлен необходимый объем медицинской помощи. Состояние здоровья украинского военнослужащего оценивается как удовлетворительное", - сказал М.Праута.

Напомним, на донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.