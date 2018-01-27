В 2017 в суд направлены дела относительно 27 организованных наркогрупп

КИЕВ. 27 января. УНН. В 2017 году в суд направлены дела относительно 27 организованных преступных групп, которые занимались сбытом наркотических веществ. Об этом во время ежегодной коллегии МВД заявил председатель Нацполиции Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Полиция втрое увеличила количество выявленных сбытов наркотиков... по сравнению с 2015-2016 годами. В суд направлены обвинительные акты в отношении членов 27 организованных наркогрупп. Одной из наиболее результативных операций стало прекращение деятельности международной группы в составе 5 человек, поставлявших наркотики из Китая, и которые распространяли через один из крупнейших интернет-магазинов, на территории 21 региона и соседних государств. У преступников изъято 15 кг тяжелых наркотиков, стоимость которых на нелегальном рынке составляет более 10 млн гривен", - заявил С.Князев.

Напомним, в полиции назвали количество совершенных в прошлом году заказных убийств.