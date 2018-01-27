МИД проверяет, пострадали ли украинцы во время теракта в Кабуле

КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины проверяет, есть ли украинцы среди пострадавших во время теракта в афганской столице Кабуле, который произошел в субботу. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Опять теракт в Кабуле. Категорически осуждаем. Выражаем сочувствие. МИД проверяет информацию относительно граждан Украины", - сообщила она.

Напомним, 27 января министерство здравоохранения Афганистана заявило, что 40 человек погибли и 140 получили ранения во время подрыва смертника в автомобиле в Кабуле, ответственность за который взял "Талибан".

Также напомним, 27 января утром в центре Баку произошел мощный взрыв.